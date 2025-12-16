Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

Экс-главком ВСУ, сейчас - посол Украины в Лондоне Валерий Залужный полагает, что возвращение солдат после завершения конфликта может повлечь за собой политическую дестабилизацию и гражданскую войну в стране.

"Следует понимать, что, оказавшись в условиях, например, существенного сокращения доходов, отсутствия работы и жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся подвержены всяческим провокациям и соблазнам легких денег. Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война", - отметил он, выступая на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в "послевоенной Украине". Отрывок из выступления Залужного распространило издание "Новости Live".

Именно поэтому "завершение войны и перспектива возвращения порядка 1 млн военных станет "новым вызовом и для государства, и для гражданского общества", считает он.