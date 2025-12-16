Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ для поступления в вузы. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - следует из текста приказа.

Так, минимальный балл ЕГЭ 40 нужно получить по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Порог в 41 балл необходимо преодолеть по физике.

Вместе с тем самые высокие минимальные баллы установлены по обществознанию и информатике - 45 и 46 соответственно.