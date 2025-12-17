Россия-Индия: новые аспекты военного сотрудничества

Юрий Веселов, военный обозреватель

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, а также министров обороны Андрея Белоусова и Раджната Сингха 4 и 5 декабря 2025 года положили начало расширению военного и углублению военно-технического сотрудничества между государствами. При этом особое значение будет уделено взаимодействию армий.

Накануне визита российского президента в Дели Государственная дума ратифицировала подписанное 18 февраля 2025 года в Москве соглашение о порядке отправки солдат, кораблей и самолетов на территорию обеих стран. Данные акт стал ярким свидетельством качественного укрепления стратегического партнерства, которое дополнило широкое экономическое, научное и военно-техническое сотрудничество, построенное на основе проверенного опыта многолетнего взаимного доверия и равенства.

Нет смысла в данном материале вдаваться в подробности экономического взаимодействия между Россией и Индией. Что касается военно-технических связей, то Дели является самым крупным постоянным приобретателем оружия и военной техники российского оборонной промышленности. Более того, Москва передает своему партнеру передовые технологии его производства, чего не делает ни одна страна мира при поставках специального имущества.

При этом следует подчеркнуть, что Индия никогда в России не рассматривалась в качестве простого партнера, а каждому контракту всегда предшествовали тщательное изучение тактико-технических изделий, всесторонняя проверка соответствия заявленных характеристик с практическими данными, длительные полевые испытания, доводка техники до стандартов ее использования в индийских условиях и прочее. К индусам вполне уместно подходит российская поговорка: семь раз отмерь, и один раз отрежь.

Однако, вернемся к теме укрепления двустороннего стратегического военного партнерства.

Как изложено выше, между государствами вступил в силу договор, разрешающий отправку на территорию страны-партнера военнослужащих, кораблей и самолетов другой стороны. То есть, с большой степенью уверенности можно предполагать, что договоренность предполагает не только размещение в своей стране военных для участия в совместных учебных мероприятиях (учениях представителей командного состава, отдельных воинских подразделений, корабельных и авиационных групп), но и их пребывания за пределами своего государства для выполнения других задач. Это не касается индийских офицеров и специалистов, обучающихся в российских военно-учебных заведениях.

Если домысливать, то Договор о стратегическом партнерстве расширен приятием дополнительной статьи, которая выводит документ на уровень и значение действующего Соглашения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

24 апреля 2025 года между Индией и Пакистаном полыхнул очередной вооруженный конфликт, завершившийся 10 мая соглашением о прекращении огня. Не станем вдаваться в исторические экскурсы двусторонних противоречий, но отметим, что конфликт в текущем году стал самым интенсивным с 1971 года по массовости применения современных средств вооружений и привлеченных к нему сил. Стороны активно применяли боевую авиацию, баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, полевую и реактивную артиллерию. Кроме того, приграничных зонах были сосредоточены довольно крупные группировки войск.

По итогам столкновений стороны сообщили о жертвах среди мирных граждан, однако закрыли всю информацию о военных потерях. Пакистанцы утверждают об уничтожении как минимум пяти индийских боевых истребителей. Причем, все они российского производства. Индийцы предпочитают воздерживаться от обнародования свих побед.

Не исключено, что военно-политическое руководство Индии после длительный размышлений, анализа хода и итогов конфликта с северным соседом пришло к выводу о необходимости обеспечить возможность командному составу и отдельным подразделениям национальных вооруженных сил приобрести реальный боевой опыт в составе российских соединений и частей в зоне Специальной военной операции на Украине.

Индию, как и Северную Корею Россия считает дружественной страной. Позиция Дели по вопросу действий Москвы соответствует ее интересам. Так почему бы не оказать помощь дружественной стране в укреплении боеспособности ее армии. Ведь воюет не техника, а люди – солдаты и офицеры.

Не секрет, что северные корейцы активно участвовали в боевых действиях по освобождению от украинских нацистов Курской области. Не скрывается факт пребывания корейцев в России для получения практического военного опыта в разминировании местности. А почему летному составу ВВС Индии не позаимствовать опыт российских пилотов?

Если домыслы автора подтвердятся, то это только на пользу дружественным отношениям между народами обеих держав. Не говоря уже о реакции русских бойцов на фронте.