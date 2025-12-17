Марина Харькова, журналист, Донецк

Довольно неожиданно подразделения Сухопутных войск ВСУ получили приказ Минобороны и главкома Сырского о расформировании частей с иностранными наёмниками до конца 2025 года. Их всех переводят в штурмовые части. Такую новость подтвердило и британское издание BBC сообщив, что все четыре воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил Украины под названием «Интернациональные легионы» (также известные под названием Иностранные легионы), будут упразднены, а их личный состав отправятся в штурмовые войска. Командование ВСУ назвало это «реформой эволюционного характера» и отметило, что «Интернациональные легионы» уже выполнили свою задачу. Приказ обосновывается тем, что ситуация на фронте и потребности частей существенно изменились.

BBC отмечает, что «Интернациональные легионы» были по факту отдельными батальонами спецназначения, которые сначала существовали в структуре территориальной обороны, а затем — в подчинении командования Сухопутных войск. По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовало четыре легиона, каждый численностью около батальона (примерно 400−600 человек), из них три боевых и один учебный. В них собирали опытных иностранцев с опытом военной или полицейской службы. Они могли заключать контракт с ВСУ на три года, но, в отличие от украинцев, имели право расторгнуть его через шесть месяцев. По данным Би-би-си, за время военных действий к этим подразделениям присоединялись представители из более 75 стран мира, в том числе Великобритании, США, Грузии, Польши, Белоруссии, Эстонии, Колумбии, Бразилии и других.

Формирование этих подразделений началось 27 февраля 2022 года по решению Владимира Зеленского. Кроме упомянутых четырех батальонов наемников, отдельно действовал Международный легион ГУР, созданный при Главном управлении разведки украинского Минобороны для выполнения разведывательно-диверсионных задач. А учебный батальон работал как центр подготовки и рекрутинга, специализируясь на отборе инструкторов и солдат для остальных подразделений.

Решение о вливании наемников в штурмовые подразделения вызвало у них большое недовольство. Открыто против решения начальства выступил замкомандира по артиллерии 2-го Интернационального легиона, подполковник Андрей Спивак. Он призвал ценить наемников, заявив, что они «не штурмовики, а инструмент перехвата инициативы», и потребовал от Генштаба остановить процесс расформирования и сохранить подразделение в статусе отдельного батальона или даже расширить его до полка или бригады.

Также Спивак пожаловался, что большинство иностранцев воспримут принудительный перевод в штурмовые войска как предательство и разорвут контракты, а восстановить их доверие после этого будет крайне сложно. «Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют в никуда», — сказал он.

Боевик отметил, что у штурмовых полков «сомнительная репутация», жесткое отношение командования и большой процент «спецконтингента» — тех, кто попал в такую часть из мест лишения свободы: «Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями. То есть у нас с одной стороны будет фактически “штрафбат”, а с другой — иностранцы. Это разные люди», - возмущен он, подчеркнув, что жесткий подход, практикуемый в штурмовых подразделениях, не сработает с иностранцами. «У нас в легионе 50% иностранцев - это пехотинцы. Они все мотивированные люди, у которых есть военный или полицейский бэкграунд. Их мотивация может быть разной, но они заточены на активные действия. Для меня лично решение вызвало шок. Теперь легионы, фактически, прекращают свое существование в сухопутных войсках. Поток иностранцев может существенно уменьшиться. Иностранцы, которые могли бы служить в ВСУ, могут больше не приехать, а то и вовсе оказаться в вооруженных силах врага», – возмущался Спивак, отметив, что «люди просто обидятся, развернутся и уйдут, ведь добровольцев поставят на один уровень с уголовниками».

А начальник штаба одного из штурмовых полков Андрей Мищенко заявил Би-би-си, что Первый интернациональный легион уже включен в состав его подразделения, и проблем с интеграцией не возникло. По его словам, весь личный состав перешел в штурмовой полк как пехотный батальон.

Еще с 2022 года американская и европейская пресса неоднократно сообщала о системных проблемах наемнических иностранных формирований на Украине. Речь шла о слабом контроле за составом, криминальном прошлом и поведении боевиков. Как правило, значительную часть иностранных формирований составляли выходцы из криминализированных регионов Латинской Америки — прежде всего Колумбии, а также представители радикальных и неофашистских структур из Восточной и Центральной Европы. И для них Украина стала или способом заработать, в том числе, на мошеннических действиях при сборе помощи, или полигоном для получения боевого опыта, освоения современных видов вооружений, установления нужных связей и, как отмечали западные аналитики, — для формирования каналов нелегального сбыта оружия. Все эти факторы украинское командование не могло и не хотело контролировать.

Так, издание The New York Times и журнал Time в разное время отмечали, что интернациональные батальоны формировались в ускоренном режиме и без полноценной проверки прошлого добровольцев. Аналогичные оценки публиковались в Politico и Foreign Policy, где подчеркивалось, что Киев в условиях нехватки личного состава сознательно закрывал глаза на происхождение приехавших. В публикациях отмечалось, что для части этих людей украинский конфликт стал источником дохода и точкой входа в транснациональные неформальные сети, включая серый рынок вооружений. При этом сами авторы материалов отмечали, что у наемников мотивация не заключалась в политической поддержке Украины, это было прагматичное использование войны как ресурса. В итоге реальность на местах давно отличалась от этой идеализированной картинки. Недаром журнал Semana публиковал материал, как группа колумбийских наемников обратилась к президенту Петрудуке с просьбой спасти их с Украины, подробно описывая жалобы на плохое обращение, невыплаты денег, обман и дискриминацию.

А боевики, воевавшие на стороне ВСУ из Бразилии, стали основой для вооруженного сопротивления законным представителям власти. О том, что наркобанды в Бразилии, недавно оказавшие вооруженные сопротивление силовикам в Рио-де-Жанейро, получили боевой опыт на Украине, сообщил бывший руководитель управления полиции Киева, а теперь офицер ВСУ Денис Ярославский.

«События в Рио-де-Жанейро, когда бразильцы устроили войну с армией, показали успех тех, кто уже прошел украино-российскую войну и имеет опыт боевых действий», – сказал украинский офицер. По его словам, боевики готовились несколько месяцев. «Они подготовили ретрансляторы для своих беспилотных систем, управляли ими дистанционно. И армия Рио-де-Жанейро не смогла погасить этот конфликт, потому что она не смогла даже их найти. А это всего лишь десятки человек с боевым опытом в украино-российской войне. А представьте, если их будет 10 тысяч человек? Ни одна из стран не будет готова справиться с такой диверсией», – похвастал Ярославский. Он считает, что воевавшие на стороне Украины наемники из Латинской Америки будут полезны США в будущем. «Они вернутся в свои страны, например, в Венесуэлу, с которой сейчас у Америки есть проблемы. И Америка может на них рассчитывать внутри Венесуэлы, или внутри Колумбии, Бразилии, Мексики», – объяснил Ярославский.

Массовое возвращение таких наемников как в Латинскую Америку, так и в Европу, станет для этих регионов прямым вызовом безопасности — и это понимают как спецслужбы, так и политики. В этом плане перевод иностранных формирований в состав штурмовых батальонов приобретает иной подтекст: решение главкома ВСУ направлено на утилизацию иностранных батальонов. Их бросят в самые горячие точки фронта, с минимальными шансами на ротацию, и без шансов на возвращение. По оценке российского военного эксперта Константина Сивкова, при текущей интенсивности боевых действий значительная часть «реформированных» подразделений бывшего иностранного легиона может быть физически выведена из строя в течение ближайших месяцев. Российская сторона рассматривает иностранные подразделения как законную цель для действий своих Вооруженных Сил. В частности, недавно стало известно о ликвидации российскими военными подразделения колумбийских наемников в районе Волчанска Харьковской области.

Кроме прочего, возвращение наемников живыми на родину создаст там повышенные риски их вливания в организованные преступные группировки и взаимодействия с криминальными бандами, орудующими на ниве контрабанды, распространения наркотиков и опять же нелегальным оборотом оружия. По исследованию Journal of Illicit Economies and Development, конфликт на Украине значительно усилил эти факторы, так как криминальные структуры все чаще рассматривают людей с боевым опытом как потенциальных участников своих схем. Особое внимание в этих публикациях уделялось Румынии и Польше как транзитным узлам. Отмечалось, что именно через их территорию формировались серые маршруты перемещения стрелкового оружия, боеприпасов, отдельных видов специализированного военного оборудования. И оттуда все расползалось дальше.

И теперь украинские Иностранные легионы, которым еще недавно пели оды как якобы «символу международной солидарности с Украиной», превращаются в нежелательный актив. Их перевод в штурмовые батальоны выглядит как способ не допустить возвращения тысяч подготовленных, радикализированных и плохо контролируемых боевиков. А ВСУ, благодаря озвученному решению, получает дополнительный ресурс, жалеть который не будет никто.