2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение

2025 год прошел под знаком потепления российско-американских отношений. Возможно, такое потепление можно назвать условным, однако, можно сказать с уверенностью, что американская администрация стала более адекватно воспринимать роль России в мировом политическом процессе. США начали понимать те изменения, которые происходят в мире на фоне даже не СВО, но последствий СВО. Здесь в действиях американцев появилось какое-то рациональное зерно, и это, безусловно, является фактором позитивным.

Еще, конечно, 2025 год запомнится тем, что он обнажил полную несостоятельность Европы. Можно сказать, что этот год стал годом уже оформившегося заката европейской цивилизации.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

