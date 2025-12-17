2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2025 год прошел под знаком потепления российско-американских отношений. Возможно, такое потепление можно назвать условным, однако, можно сказать с уверенностью, что американская администрация стала более адекватно воспринимать роль России в мировом политическом процессе. США начали понимать те изменения, которые происходят в мире на фоне даже не СВО, но последствий СВО. Здесь в действиях американцев появилось какое-то рациональное зерно, и это, безусловно, является фактором позитивным.

Еще, конечно, 2025 год запомнится тем, что он обнажил полную несостоятельность Европы. Можно сказать, что этот год стал годом уже оформившегося заката европейской цивилизации.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d653bb91d295cdc5ad155cd6afef5043/

 

