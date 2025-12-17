Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина

Мы видим, что мирный процесс по урегулированию украинского конфликта бесспорно продвигается, и вопрос лишь в том, смогут ли Украина и Европа согласиться на мир. Если они сыграют честно, не краплеными картами, - мир можно будет заключить.

Главным вопросом было и остается предоставление гарантий безопасности. Но не Украине, а России. Собственно, вся СВО началась именно, как механизм выстраивания гарантий для России. Однако, пока Украина и Европа говорят о гарантиях Украине. Если Россия не будет услышана, мирный процесс закончится, как всегда.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

