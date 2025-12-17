Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 12:12
Москва
17 декабря 2025 / 12:12
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Дальнее зарубежье / Экономика / Кризис в Европе / Антироссийские санкции
Экономика
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз

Евросоюзу необходимо принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026-2027 годах за счет активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

"По оценкам МВФ, Украине необходимо в 2026-2027 годах примерно €137 млрд, и Евросоюз должен покрыть две трети от этой суммы - €90 млрд, - сказала она. - Еврокомиссия предложила два варианта: один, основанный на активах России, и один основанный на общем займе ЕС. Ясно одно, мы должны принять решение финансировать Украину на следующие два года только на этом заседании Евросовета. И ЕС уже принял очень важное решение - на прошлой неделе мы утвердили бессрочную заморозку российских активов, что является решающим шагом".

Между тем агентство Fitch заявило 16 декабря, что помещает Euroclear Bank "в список рейтингового наблюдения "Негативный", что может привести к понижению его рейтинга AA. Как пояснили в агентстве, это решение "отражает оценку Fitch потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков" для компании, "связанных с планами Европейской комиссии использовать замороженные активы Центрального банка России для "репарационного кредита" для Украины". В рейтинговом агентстве добавили, что эти риски также связаны с принятым на прошлой неделе странами Евросоюза решением о заморозке активов России в бессрочном режиме вместо нынешнего механизма его продления два раза в год.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.

Доцент РГГУ Вадим Трухачев оценивает «шансы принятия ЕС решения об использовании российских замороженных активов на нужды Украины как 99%. Конечно, это неприятно и это говорит о нынешнем уровне руководства ЕС. На мой взгляд, вопрос о судьбе 280 млрд. евро - решенный, а в России нужно расследовать историю, как эти деньги оказались в недружественных странах».  

Эксперт выразил сомнение, что США смогут воспрепятствовать этому решению: «а что у европейцев нет своей воли? Не надо преувеличивать степень влияния Трампа на европейских политиков, которые в основной своей массе Трампа ненавидят. Поэтому даже если бы Трамп хотел это сделать, он бы этого сделать не смог. Поэтому в ответ Россия должна отбирать собственность европейских компаний которое осталось в России для того, чтобы возместить ущерб».     

