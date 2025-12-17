Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Безопасность
Германия поощряет продолжение конфликта на Украине
Мнение германиста Александра Камкина
17 декабря 2025 / 12:15
Германия поощряет продолжение конфликта на Украине

Правящая в ФРГ коалиция согласовала план из 10 пунктов по расширению военного сотрудничества с Украиной. Выдержки из документа приводит газета Bild.

Планируется на регулярной основе проводить консультации военных ведомств по вопросам вооружений, создать координационное бюро украинской оборонной промышленности в Берлине с целью укрепления связей между фирмами двух стран, расширить присутствие германского бизнеса в области вооружений на Украине. Кроме того, Берлин хочет увеличить число сотрудников и расширить полномочия военного атташата в своей дипмиссии в Киеве, обеспечить постоянный обмен мнениями о потребностях в различных видах оружия.

Власти ФРГ хотят создать с европейскими партнерами своего рода альянс по закупкам оружия в пользу Украины. Суть усилий заключается в интеграции украинской военной промышленности в европейский рынок оружия. Более того, план предусматривает постоянный обмен информацией о происходящем на украинском фронте, передачу и использование данных оттуда и обмен опытом касательно применяемых на поле боя немецких оборонных технологий.

Документ предполагает запуск новых проектов по совместным исследованиям, разработкам и производству оружия, постоянному обмену технологиями в рамках новых совместных предприятий. Причем приоритет планируется отдавать опыту украинского оборонпрома в области производства беспилотников. Украина впредь сможет производить беспилотники собственной разработки непосредственно на территории Германии. Ранее в понедельник сообщалось о заключении соответствующего соглашения между германской Quantum Systems и украинской Frontline Robotics.

Власти Германии при этом не исключают использования инвестиционных гарантий германского государства при вложении инвестиций в оборонпром Украины. С целью недопущения коррупционных схем при сотрудничестве власти ФРГ предлагают создать специальный антикоррупционный механизм при оборонных сделках.

Bild резюмирует, что, по сути, Германия намерена увеличивать собственный военный потенциал за счет Украины, а в среднесрочной перспективе в украинском конфликте чаще будет применяться оружие германо-украинского производства. Издание также сообщило, что план был разработан в Берлине вне зависимости от результатов переговоров по Украине.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает в этой связи, что «Германия в поддержке антироссийской политики Киева выходит на ведущие позиции. Берлин подзуживает Киев продолжать военных действий и мешает договоренностям между Россией и США по Украине. Дух Анкориджа, о котором много говорят, будет постоянно торпедироваться Берлином. Последняя встреча в немецкой столице «коалиции желающих» и украинской делегации говорит о том, что правительство Германии пытается протащить свой план «мирного» урегулирования, который изначально предусматривает повторение Минска. То есть временное перемирие, неопределенный статус территорий и неизбежность возобновления боевых действий. Соответственно большое количество немецких стартапов участвуют сейчас в поставках различных видов вооружений на Украину, а немецкие и украинские военные компании активно сотрудничают в плане производства дронов, высокоточного оружия, боеприпасов. Дело в том, что эти четыре года Украина была полигоном для тестирования различного вооружения, и теперь уже Украина делится опытом применения новых систем вооружения, который используется немецкими компаниями ВПК и не только Германии для перехода на новое поколение вооружений».  

Эксперт подчеркнул: «надо понимать, что идет милитаризация Германии, причем ускоренными темпами, и Германия стремится одной из первых овладеть тем опытом, который накопили ВСУ за эти годы и внедрить его в свое военное строительство. Если пару лет назад инструкторы НАТО обучали всушников на территории Украины, то сейчас ситуация меняется. Наиболее опытные формирования ВСУ делятся опытом с натовскими частями, причем делается это и на территории Германии. Поэтому можно сказать, что Германия является локомотивом именно перевооружения Европы».         

