Госдума приняла проект закона о домовых чатах в мессенджере Max

Депутаты Госдумы одобрили изменения, касающиеся в том числе домовых чатов в национальном мессенджере Мах.

Так, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и жилых домов через национальный мессенджер. Поправки призваны повысить уровень взаимодействия между жильцами и управляющими организациями.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в беседе с ТАСС заявил, что с помощью домового чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, к примеру, затруднительно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. "Остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск завладения данными", - указал он.