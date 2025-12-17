Лукашенко полагает, что конфликт на Украине закончится миром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV высказал мнение, что конфликт на Украине будет завершен миром.

"Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей", - отметил он. Отрывок из интервью главы государства распространило агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики конфликт бы давно закончился. Но это многосторонний процесс. "Белоруссия граничит с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. И один Трамп этот вопрос не решит", - указал он.

Вместе с тем Лукашенко считает важным "заморозить этот конфликт от начала до конца" - остановить боестолкновения так, чтобы у России не было настороженности, что это время может просто использоваться для перевооружения Украины.

Он также подчеркнул, что в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. "Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась", - добавил президент.

Кроме того, он обратил внимание, что европейцы "нашептывают на ухо" Владимиру Зеленскому, что будут ему помогать воевать. "Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у США. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать", - заключил Лукашенко.