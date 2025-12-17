NOAA: температура воздуха в Арктике бьет рекорды

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Температура воздуха в Арктике в период с октября 2024 года по сентябрь 2025-го оказалась самой высокой с 1900 года. На это обращает внимание американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно данным NOAA, увеличение температуры воздуха и воды повлекло за собой таяние ледников и изменение арктического ландшафта. В связи с этим повышение уровня моря создает риски оползней и цунами.

Вместе с тем железо и другие элементы, высвобождающиеся из ледников, загрязняют воды Арктики, указывает NOAA. Отмечается, что под угрозой могут оказаться некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях.

Кроме того, в отчете сказано, что последние десять лет стали самыми теплыми для Арктики за всю историю наблюдений. 

