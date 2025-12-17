NYT: США возобновили содержание мигрантов в Гуантанамо

США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе, туда отправлены 22 кубинских мигранта. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

Сообщается, что в числе этих 22 нелегалов пять мужчин, признанных "нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы", которых, как правило, помещают для содержания в тюрьму.

Комплекс пустовал с середины октября, когда Соединенные Штаты депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. Позднее в том же месяце персонал базы был эвакуирован из-за приближения урагана "Мелисса".

Всего иммиграционная и таможенная полиция (ICE) удерживала в созданном на базе центре для содержания мигрантов порядка 730 человек, большая часть из них прибыли в США из стран Латинской Америки, включая Сальвадор, Гватемалу и Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп не раз отмечал, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Он зачастую высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он также заявил о намерении обеспечить проведение самой масштабной в истории США операции по депортации нелегальных мигрантов.