Захарова оценила рекомендацию Лукашенко Киеву о "спящем медведе"
17 декабря 2025 / 11:39
© Станислав Красильников/ ТАСС
Оказавшийся рядом со "спящим медведем" должен задаться вопросом, как его туда занесло. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Так дипломат отреагировала на предостережение президента Белоруссии Александра Лукашенко Украине. Ранее он рекомендовал Киеву не будить "спящего медведя", а установить с ним "нормальные отношения".
"Хочется развить эту цитату и задать вопрос - не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" - указала Захарова.