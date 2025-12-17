Оказавшийся рядом со "спящим медведем" должен задаться вопросом, как его туда занесло. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Так дипломат отреагировала на предостережение президента Белоруссии Александра Лукашенко Украине. Ранее он рекомендовал Киеву не будить "спящего медведя", а установить с ним "нормальные отношения".

"Хочется развить эту цитату и задать вопрос - не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" - указала Захарова.