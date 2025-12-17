Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии перешел к снижению

17 декабря 2025 / 11:58
17 декабря 2025 / 11:58
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии перешел к снижению
© Artem Geodakjan/TАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 декабря перешел к снижению ключевых индексов после роста в начале торгов. Курс юаня к рублю укрепляется.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,15% и торговались на уровне 2 778,48 и 1 101,95 пункта соответственно. Курс юаня рос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,287 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 768,1 пункта (-0,22%), индекс РТС составлял 1 097,83 пункта (-0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,279 рубля (+1,6 копейки).

