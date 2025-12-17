Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз

17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп полностью закрыл въезд в США гражданам семи стран
17 декабря 2025 / 12:15
© Егор Алеев/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд на территорию своей страны с начала 2026 года для граждан еще семи государств. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

Согласно документу, американский лидер сохранил в силе запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Вместе с тем полный запрет на въезд установлен для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Кроме того, указ подразумевает запрет и ограничения на въезд в США для "лиц, путешествующих с документами Палестинской автономии". Полный запрет на въезд также применен в отношении граждан Лаоса и Сьерра-Леоне для которых ранее действовали частичные ограничения.

При этом под частичные ограничения на въезд граждан попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Королевство Тонга, Замбия и Зимбабве. Одновременно ограничения частично ослаблены в отношении Туркмении, теперь гражданам этой страны доступен въезд в США по неиммиграционным визам.

Ограничения вступят в силу 1 января 2026 года. 

