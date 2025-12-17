ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Безопасность
Российские ВС освободили Герасимовку в Днепропетровской области
17 декабря 2025 / 12:30
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.