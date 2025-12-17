Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Крым
Политика
Лукашенко отметил, что украинцы сами отдали Крым россиянам
17 декабря 2025 / 12:44
Лукашенко отметил, что украинцы сами отдали Крым россиянам
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что украинцы просто отдали Крым россиянам, за него никто не боролся.

"Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Владимир Зеленский и украинские власти говорят, что Крым украинский. Крым - это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это райский уголок", - указал белорусский лидер в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. По его словам, войной считается противоборство двух сторон с оружием в руках. Но в Крыму не было сделано ни единого выстрела, подчеркнул Лукашенко.

Комментируя утверждения о том, что Россия аннексировала Крым, он заметил: "Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?".

Глава белорусского государства обратил внимание, что украинцы сами отдали полуостров россиянам, которые поступили разумно, договорившись с защитниками Крыма. "Таким образом, Крым фактически был сдан "зеленым человечкам", как вы их называли тогда", - заключил он.

