Цена серебра на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $66 за тройскую унцию.

По состоянию на 06:01 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 4,07% и торговалась на уровне $66,175 за тройскую унцию. К 07:20 мск цена на драгметалл замедлила рост до $66,07 за унцию (+3,9%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 354,1 (+0,44%), свидетельствуют данные площадки.