На остановках общественного транспорта запретят продажу табака и вейпов

Проект закона, предусматривающий введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта, прошел второе и третье чтения в Госдуме. Соответствующий документ в мае текущего года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре.

Нынешними нормами продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы законопроекта предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, которыми предлагается разрешить продавать сигареты и вейпы на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе.

Если президент России подпишет инициативу, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.