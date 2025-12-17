Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 15:16
Москва
17 декабря 2025 / 15:16
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Общество
Общество
На остановках общественного транспорта запретят продажу табака и вейпов
17 декабря 2025 / 13:15
На остановках общественного транспорта запретят продажу табака и вейпов
© Донат Сорокин/ ТАСС

Проект закона, предусматривающий введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта, прошел второе и третье чтения в Госдуме. Соответствующий документ в мае текущего года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре.

Нынешними нормами продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы законопроекта предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, которыми предлагается разрешить продавать сигареты и вейпы на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе. 

Если президент России подпишет инициативу, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. 

