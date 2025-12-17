ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Общество
В мессенджере Max зарегистрировались 75 млн пользователей
17 декабря 2025 / 13:32
© Донат Сорокин/ ТАСС
На сегодняшний день в национальном мессенджере Max зарегистрировались 75 млн пользователей. Об этом информировала пресс-служба платформы.
"В Мах зарегистрировались 75 млн пользователей", - говорится в сообщении. При этом в декабре среднесуточная аудитория национального мессенджера достигла 45 млн человек.
Согласно данным пресс-службы, пользователи совершили свыше 2 млрд звонков и отправили более 6,5 млрд сообщений с момента запуска Max.
Уточняется, что компаниями, блогерами и госорганизациями в Мах были созданы свыше 122 тыс. публичных каналов, число подписчиков которых составляет более 35 млн.