В мессенджере Max зарегистрировались 75 млн пользователей

На сегодняшний день в национальном мессенджере Max зарегистрировались 75 млн пользователей. Об этом информировала пресс-служба платформы.

"В Мах зарегистрировались 75 млн пользователей", - говорится в сообщении. При этом в декабре среднесуточная аудитория национального мессенджера достигла 45 млн человек.

Согласно данным пресс-службы, пользователи совершили свыше 2 млрд звонков и отправили более 6,5 млрд сообщений с момента запуска Max.

Уточняется, что компаниями, блогерами и госорганизациями в Мах были созданы свыше 122 тыс. публичных каналов, число подписчиков которых составляет более 35 млн.