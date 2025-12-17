В Абу-Даби состоялась церемония открытия Игр будущего

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялась торжественная церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего), передает ТАСС.

Среди почетных гостей мероприятия были президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, председатель экспертного совета РМОУ Рене Фазель, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, бывший футболист Луиш Фигу и другие.

Соревнования пройдут в период с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, в числе которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов, битва роботов. Всего в Играх будущего в ОАЭ примут участие 141 команда и около 500 спортсменов из более чем 30 стран.

Первые Игры будущего приняла Казань в 2024 году.