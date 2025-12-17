Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 180 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 беспилотника, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 574 танка и других боевых бронемашин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 973 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 280 единиц специальной военной автомобильной техники.