Курс доллара на межбанке поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 80 рублей впервые с 12 декабря текущего года.

По состоянию на 11:07 мск, курс американской валюты рос на 1,46% и находился на отметке в 80,1994 рубля. Вместе с тем курс евро рос на 0,47% и торговался на уровне 93,3 рубля.

К 11:52 мск доллар на межбанке ускорил рост и составлял 80,6282 рубля (+2%), курс единой европейской валюты прибавлял 0,91%, поднимаясь до 93,718 рубля, свидетельствуют данные площадки.