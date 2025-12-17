Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов

Российские ВС освободили с начала года более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В 2025 году уже освобождено более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными вооружениями. Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, по его словам, "занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, безусловно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".