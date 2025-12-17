Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена

Завершена деятельность по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. Принято около 70 базовых законов, многие инициированы депутатами. Обеспечены все социальные гарантии жителям регионов и сформирована основа для их экономического развития", - приводит его слова пресс-служба нижней палаты.

В ходе пленарного заседания был принят закон о продлении ряда временных норм в сфере охраны окружающей среды в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, был принят закон о продлении сроков действия особенностей регулирования отношений в сферах медицинской и фармацевтической деятельности, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Володин подчеркнул, что "принимаемые изменения - это точечные решения, необходимые для непрерывного, качественного функционирования всех систем в этих регионах".