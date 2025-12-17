Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО

За спиной киевского режим стоит потенциал военно-политического блока НАТО, но российские войска в этих условиях демонстрируют высокую боеспособность. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

"За спиной киевского режима - потенциал стран членов крупнейшего в мире военно-политического блока, НАТО. Беспрерывно идет масштабная военная помощь, направляются советники, инструкторы, наемники, передаются данные разведки", - отметил верховный главнокомандующий.

"В этих сложных условиях наши войска показывают высокую боеспособность", - констатировал он.