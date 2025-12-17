Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 16:47
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
Москва
17 декабря 2025 / 16:47
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / НАТО против России
Безопасность
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
17 декабря 2025 / 14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
© Ruptly/ТАСС

За спиной киевского режим стоит потенциал военно-политического блока НАТО, но российские войска в этих условиях демонстрируют высокую боеспособность. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

"За спиной киевского режима - потенциал стран членов крупнейшего в мире военно-политического блока, НАТО. Беспрерывно идет масштабная военная помощь, направляются советники, инструкторы, наемники, передаются данные разведки", - отметил верховный главнокомандующий.

"В этих сложных условиях наши войска показывают высокую боеспособность", - констатировал он. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
14:45
Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена
14:27
Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов
14:16
Курс доллара на межбанке поднялся выше 80 рублей
13:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения