Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола

Самыми популярными блюдами из кино, которые россияне хотели бы видеть на праздничном столе, стали курица в меду из сериала "Игра престолов" и заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Kion и торговой сети "Перекресток", передает ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр Kion и торговая сеть "Перекресток" провели совместный опрос среди россиян, какие культовые блюда из фильмов и сериалов они бы подали на праздничный стол. В числе лидеров оказались курица в меду из сериала "Игра престолов", знаменитая заливная рыба из советской классики "Ирония судьбы, или С легким паром!" - следует из материалов исследования.

Как отмечается, курицу в меду в качестве праздничного угощения выбрали 28% респондентов, заливную рыбу - 27,9%. В топ-3 также вошла пицца из "Черепашек-ниндзя" (27,5%). В числе популярных киноблюд опрошенные также выделили сливочное пиво из серии фильмов о Гарри Поттере (23,5%) и яблочный штрудель из фильма "Бесславные ублюдки" (22,4%).

Кроме того, согласно данным пресс-службы, 51,2% россиян обязательно смотрят фильмы и сериалы в праздники, еще 36,5% делают это время от времени. Лишь менее 13% сограждан включают новогоднее кино редко или почти никогда.

Фаворитом среди фильмов, создающих праздничное настроение, неизменно остается "Ирония судьбы, или С легким паром!", которую выбрали 66,5% участников опроса. Затем идут фильм "Один дома" (53,2%) и серия фильмов о Гарри Поттере (31,9%).

Участниками исследования стали 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 45 лет из разных регионов РФ.