Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 16:47
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
Москва
17 декабря 2025 / 16:47
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
17 декабря 2025 / 15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
© Ann1bel/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Самыми популярными блюдами из кино, которые россияне хотели бы видеть на праздничном столе, стали курица в меду из сериала "Игра престолов" и заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Kion и торговой сети "Перекресток", передает ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр Kion и торговая сеть "Перекресток" провели совместный опрос среди россиян, какие культовые блюда из фильмов и сериалов они бы подали на праздничный стол. В числе лидеров оказались курица в меду из сериала "Игра престолов", знаменитая заливная рыба из советской классики "Ирония судьбы, или С легким паром!" - следует из материалов исследования.

Как отмечается, курицу в меду в качестве праздничного угощения выбрали 28% респондентов, заливную рыбу - 27,9%. В топ-3 также вошла пицца из "Черепашек-ниндзя" (27,5%). В числе популярных киноблюд опрошенные также выделили сливочное пиво из серии фильмов о Гарри Поттере (23,5%) и яблочный штрудель из фильма "Бесславные ублюдки" (22,4%).

Кроме того, согласно данным пресс-службы, 51,2% россиян обязательно смотрят фильмы и сериалы в праздники, еще 36,5% делают это время от времени. Лишь менее 13% сограждан включают новогоднее кино редко или почти никогда.

Фаворитом среди фильмов, создающих праздничное настроение, неизменно остается "Ирония судьбы, или С легким паром!", которую выбрали 66,5% участников опроса. Затем идут фильм "Один дома" (53,2%) и серия фильмов о Гарри Поттере (31,9%).

Участниками исследования стали 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 45 лет из разных регионов РФ. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
14:45
Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена
14:27
Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов
14:16
Курс доллара на межбанке поднялся выше 80 рублей
13:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения