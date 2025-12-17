Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 16:48
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
Москва
17 декабря 2025 / 16:48
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Антироссийские санкции
Политика
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
17 декабря 2025 / 15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
© Сергей Булкин/ ТАСС

Любые санкции вредят налаживанию отношений между странами. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Очевидно, что любые санкции вредят делу налаживания отношений", - ответил он на вопрос о том, могут ли возможные новые антироссийские санкции США, о которых ранее писал Bloomberg, навредить налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном и негативно отразиться на украинском урегулировании.

Некоторое время назад агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало о том, что США готовят новые санкции против энергетики РФ в случае, если мирная сделка по Украине, по которой сейчас ведутся переговоры, не будет заключена.

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
14:45
Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена
14:27
Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов
14:16
Курс доллара на межбанке поднялся выше 80 рублей
13:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения