Политика
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
17 декабря 2025 / 15:29
© Сергей Булкин/ ТАСС
Любые санкции вредят налаживанию отношений между странами. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Очевидно, что любые санкции вредят делу налаживания отношений", - ответил он на вопрос о том, могут ли возможные новые антироссийские санкции США, о которых ранее писал Bloomberg, навредить налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном и негативно отразиться на украинском урегулировании.
Некоторое время назад агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало о том, что США готовят новые санкции против энергетики РФ в случае, если мирная сделка по Украине, по которой сейчас ведутся переговоры, не будет заключена.