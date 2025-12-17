Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений

Любые санкции вредят налаживанию отношений между странами. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Очевидно, что любые санкции вредят делу налаживания отношений", - ответил он на вопрос о том, могут ли возможные новые антироссийские санкции США, о которых ранее писал Bloomberg, навредить налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном и негативно отразиться на украинском урегулировании.

Некоторое время назад агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало о том, что США готовят новые санкции против энергетики РФ в случае, если мирная сделка по Украине, по которой сейчас ведутся переговоры, не будет заключена.