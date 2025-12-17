Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ

Возможности российской армии постоянно развиваются, непрерывно ведется работа по укреплению Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МО РФ, передает ТАСС.

"Возможности российской армии постоянно развиваются, работа по укреплению вооруженных сил непрерывно идет за последние годы", - отметил он, указав в том числе на совершенствование военного состава и улучшения в системе военного управления.

"Совершенствование боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке и, разумеется, повышение эффективности оборонной промышленности", - подчеркнул российский лидер.