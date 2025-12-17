Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 16:48
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
Москва
17 декабря 2025 / 16:48
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
17 декабря 2025 / 15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Возможности российской армии постоянно развиваются, непрерывно ведется работа по укреплению Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МО РФ, передает ТАСС.

"Возможности российской армии постоянно развиваются, работа по укреплению вооруженных сил непрерывно идет за последние годы", - отметил он, указав в том числе на совершенствование военного состава и улучшения в системе военного управления.

"Совершенствование боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке и, разумеется, повышение эффективности оборонной промышленности", - подчеркнул российский лидер. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
14:45
Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена
14:27
Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов
14:16
Курс доллара на межбанке поднялся выше 80 рублей
13:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения