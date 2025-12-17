"Автоваз" принял решение об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta из-за потенциального дефекта в карданном элементе одного из узлов. Об этом заявили в пресс-службе компании.

В минувшую пятницу Росстандарт информировал о том, что отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению.

"Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдет в реальной эксплуатации автомобиля, однако "Автоваз" решил провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем там обратили внимание, что этот вопрос связан с поставщиком компонента, с которым уже проработаны надлежащие корректировки процессов.