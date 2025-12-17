Президент России Владимир Путин обратил внимание на успешные испытания стратегической крылатой ракеты "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон", подчеркнув, что эти комплексы продолжат совершенствоваться, передает ТАСС.

"Проведены успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед", - указал глава государства в рамках коллегии Минобороны РФ.

"Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, но они уже есть", - добавил Путин.