Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 18:18
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
Москва
17 декабря 2025 / 18:18
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
17 декабря 2025 / 16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Президент России Владимир Путин обратил внимание на успешные испытания стратегической крылатой ракеты "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон", подчеркнув, что эти комплексы продолжат совершенствоваться, передает ТАСС.

"Проведены успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед", - указал глава государства в рамках коллегии Минобороны РФ.

"Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, но они уже есть", - добавил Путин. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
16:30
Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
14:59
Путин отметил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
14:45
Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ завершена
14:27
Путин: российские ВС с начала года освободили свыше 300 населенных пунктов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения