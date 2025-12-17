ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
17 декабря 2025 / 16:30
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС
Россия или Китай могут перехватить мировое лидерство в том случае, если США больше не будут его удерживать. Соответствующую точку зрения изложил 46-й президент США Джо Байден, выступая на открытии его президентской библиотеки 15 декабря.
"Если не Соединенные Штаты будут лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?" - приводит слова бывшего американского лидера газета The Hill.
Байден также призвал США продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, Вашингтон "в долгу перед миром" и может это осуществить.