Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство

Россия или Китай могут перехватить мировое лидерство в том случае, если США больше не будут его удерживать. Соответствующую точку зрения изложил 46-й президент США Джо Байден, выступая на открытии его президентской библиотеки 15 декабря.

"Если не Соединенные Штаты будут лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?" - приводит слова бывшего американского лидера газета The Hill.

Байден также призвал США продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, Вашингтон "в долгу перед миром" и может это осуществить.