17 декабря 2025 / 18:18
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Политика
Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
17 декабря 2025 / 16:30
Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС

Россия или Китай могут перехватить мировое лидерство в том случае, если США больше не будут его удерживать. Соответствующую точку зрения изложил 46-й президент США Джо Байден, выступая на открытии его президентской библиотеки 15 декабря.

"Если не Соединенные Штаты будут лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?" - приводит слова бывшего американского лидера газета The Hill.

Байден также призвал США продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, Вашингтон "в долгу перед миром" и может это осуществить. 

