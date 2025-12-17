Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
17 декабря 2025 / 16:45
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МО РФ.

"До конца 2025 года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение", - указал верховный главнокомандующий, передает ТАСС.

По его словам, "высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждается и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, с которыми мы делимся опытом, полученным в ходе СВО".  

