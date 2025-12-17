Первое место в рейтинге самых популярных проектов 2025 года на "Кинопоиске" занял детективный триллер "Фишер", за год его посмотрели 6 млн подписчиков платформы. Об этом сообщила директор "Яндекса" по работе с индустрией Ксения Болецкая на "Итогах года" "Кинопоиска".

Согласно итогам года платформы, за 12 месяцев "Фишер", вернувшийся весной со вторым сезоном, посмотрели 6 млн подписчиков. Этот показатель стал самым высоким среди всех проектов, представленных на сервисе. На второй и третьей строчках в топ-20 расположились комедия "Телохранители" с аудиторией 5,3 млн подписчиков и драма "Камбэк", которую посмотрели 5,2 млн пользователей.

По итогам текущего года пятерку картин по количеству проданных билетов составили "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь", "Горыныч", "Август" и "Иллюзия обмана 3".

Вместе с тем самым популярным фильмом уходящего года стала оскароносная "Анора", которую посмотрели 4,2 млн подписчиков. Мультпроект "Маша и Медведь" в течение года достиг отметки в 10 млн зрителей, став самым крупным по аудитории тайтлом за всю историю онлайн-кинотеатра "Кинопоиска".

В целом число пользователей "Кинопоиска" в 2025 году достигло 60 млн, а количество подписчиков "Яндекс плюса", которые смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, составило более 18 млн. В среднем один подписчик за год смотрит на платформе 36 тайтлов, а время, проведенное с онлайн-кинотеатром, увеличилось на 24%.