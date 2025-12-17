ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Безопасность
Путин: ни у кого больше нет такой армии, как у России
17 декабря 2025 / 17:15
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Российская армия является "воеванной", такой армии нет ни у одной страны в мире. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.
"Ребята с фронта приехали, знают, что проблем много. Но войска совершенно другие, и они воеванные. Такой армии в мире больше нет, просто не существует", - подчеркнул российский лидер.