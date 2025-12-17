Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 19:50
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки Путин: ни у кого больше нет такой армии, как у России
Москва
17 декабря 2025 / 19:50
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки
17 декабря 2025 / 17:29
Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки
© Slawomir Kaminski/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS/ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал телеканалу Polsat, что президент Кароль Навроцкий уже не одну неделю игнорирует его телефонные звонки.

По его словам, "много недель президент Польши не подходит к телефону".

"Я действительно предпринял попытки тесного взаимодействия с президентом, если говорить о внешней политике, но много недель на это нет никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков", - добавил Туск.

Вместе с тем он отметил, что "начало отношений c президентом было не самым плохим". "По крайней мере президент отвечал на СМС или на телефонные звонки", - указал премьер. Но потом "к сожалению, господин президент и его окружение стали делать все, чтобы сохранить конфликт и вторгаться в компетенции, которые принадлежат правительству", подчеркнул политик.

Навроцкий стал президентом Польши 6 августа. С этого времени начал развиваться его конфликт с премьером. Уже в августе Туск заявил, что "будет безжалостным" в отношении нового президента и его инициатив. В ноябре Навроцкий охарактеризовал Туска как "худшего премьера в истории Польши после 1989 года".

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:29
Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки
17:15
Путин: ни у кого больше нет такой армии, как у России
16:59
Стал известен самый популярный проект 2025 года на "Кинопоиске"
16:45
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
16:30
Байден полагает, что РФ и КНР могут перехватить мировое лидерство
16:15
Президент РФ обратил внимание на успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона"
15:59
В "Автовазе" назвали причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta
15:46
Путин указал на постоянное развитие возможностей армии РФ
15:29
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений
15:15
Определены самые популярные у россиян киноблюда для праздничного стола
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения