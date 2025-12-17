Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал телеканалу Polsat, что президент Кароль Навроцкий уже не одну неделю игнорирует его телефонные звонки.

По его словам, "много недель президент Польши не подходит к телефону".

"Я действительно предпринял попытки тесного взаимодействия с президентом, если говорить о внешней политике, но много недель на это нет никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков", - добавил Туск.

Вместе с тем он отметил, что "начало отношений c президентом было не самым плохим". "По крайней мере президент отвечал на СМС или на телефонные звонки", - указал премьер. Но потом "к сожалению, господин президент и его окружение стали делать все, чтобы сохранить конфликт и вторгаться в компетенции, которые принадлежат правительству", подчеркнул политик.

Навроцкий стал президентом Польши 6 августа. С этого времени начал развиваться его конфликт с премьером. Уже в августе Туск заявил, что "будет безжалостным" в отношении нового президента и его инициатив. В ноябре Навроцкий охарактеризовал Туска как "худшего премьера в истории Польши после 1989 года".