На прямую линию с президентом РФ не пустят с баннерами и вейпами

© Александр Казаков/ ТАСС

Баннеры, флаги и вейпы включены в перечень предметов, запрещенных к проносу на мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющее формат прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом со ссылкой на материалы для СМИ сообщает ТАСС.

Вместе с тем нельзя брать с собой продукты, бутылки и контейнеры. Не должно быть громоздких предметов, лазерных указок, фонариков, воздушных змеев и шаров. Кроме того, в список вошли средства индивидуальной мобильности - гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. С животными на площадку также не пустят.

Разрешено проносить лекарства в заводской упаковке, антисептические и гигиенические салфетки, религиозные книги для личного использования.

Кроме того, в списке есть традиционно запрещенные для любых массовых мероприятий вещи, такие как оружие, взрывчатка и пиротехника, средства маскировки и бронежилеты, алкоголь и наркотики. Нельзя проносить любые материалы оскорбительного и дискриминационного характера.

В зале желающим будут выдавать устройства синхронного перевода, чтобы можно было слушать мероприятие на английском языке.

Программа "Итоги года" начнется ровно в полдень 19 декабря. На сегодняшний день от россиян поступило свыше 1,6 млн обращений. Вопросы будут принимать вплоть до окончания эфира.

