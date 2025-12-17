Чехия заявила, что не предоставит гарантий финансирования Украины

Чехия не предоставит "никаких чрезвычайных гарантий" финансирования Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Андрей Бабиш в ходе заседания комитета по европейским делам Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента.

"Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Европейским союзом Украины. При этом она должна быть подкреплена финансированием так, как это было до сих пор. Никаких чрезвычайных гарантий по финансированию Чехия предоставлять не будет", - цитирует его информагентство ČTK.

Ожидается, что в предстоящие дни Бабиш примет участие в заседании Евросовета, на котором состоится обсуждение предоставления ЕС дальнейшей помощи Украине.