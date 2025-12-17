Мишустин отметил, что свыше 3 млн россиян использовали сервис по защите от кибермошенников

Более 3 млн россиян воспользовались сервисом "Госуслуг" по защите от кибермошенников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по борьбе с мошенничеством в цифровой среде.

По его словам, "на портале "Госуслуги" есть специальный сервис "Защита от мошенников в Сети". "Им воспользовались свыше 3 млн человек, в том числе для подачи заявки на восстановление доступа к "Госуслугам", если кто-то пытался завладеть учетной записью человека или уже это сделал, а также чтобы узнать, что нужно предпринять в подобных ситуациях", - указал премьер.

Он отметил, что к борьбе с кибермошенничеством активно привлекается и бизнес. "Банки внедрили системы анализа транзакций, которые в режиме реального времени предупреждают клиентов о подозрительных операциях и останавливают их", - уточнил он.

Мишустин также обратил внимание, что благодаря автоматизированным системам защиты в 2024 году было предотвращено порядка 27 млн операций, совершаемых без добровольного согласия клиентов. Эта цифра почти в два раза превышает показатели 2023 года, подчеркнул он.

Вместе с тем сотовые операторы используют инструменты анализа графика, позволяющие в реальном времени блокировать мошеннические вызовы, добавил глава российского кабмина.