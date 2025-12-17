Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 21:22
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Президент назвал Северск значимым для России русским городом В Финляндии исключили помощь Украине, если ЕС не экспроприирует активы РФ
Москва
17 декабря 2025 / 21:22
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
17 декабря 2025 / 18:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
© Александр Полегенько/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - свыше 200, "Центр" - более 470, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - до 45 военнослужащих. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Президент назвал Северск значимым для России русским городом
19:15
В Финляндии исключили помощь Украине, если ЕС не экспроприирует активы РФ
18:59
Роскомнадзор подтвердил готовность к контактам с Roblox
18:46
Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти
18:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
18:17
Мишустин отметил, что свыше 3 млн россиян использовали сервис по защите от кибермошенников
17:59
Чехия заявила, что не предоставит гарантий финансирования Украины
17:46
На прямую линию с президентом РФ не пустят с баннерами и вейпами
17:29
Туск заявил, что президент Польши уже много недель игнорирует его звонки
17:15
Путин: ни у кого больше нет такой армии, как у России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения