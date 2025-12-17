ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
17 декабря 2025 / 18:29
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - свыше 200, "Центр" - более 470, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - до 45 военнослужащих.