Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти

Несмотря на все усилия ЕС, сообщество по-прежнему получает из России до 13% газа и 2% нефти. Об этом заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что ЕК призывает навсегда "покончить с российским импортом энергоресурсов".

"Импорт российского газа в ЕС, включая СПГ и трубопроводный газ, уменьшился с 45% до начала войны до 13% сегодня. Импорт нефти - с 26% до 2%", - указала она.

"Евросоюз приближается к новой эре - эре энергетической независимости от России. Эра евронезависимости должна быть неостановимой", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский союз с 5 декабря 2022 года запретил в рамках санкций импорт российской нефти в свои страны - члены, кроме Венгрии и Словакии, которые добились для себя исключений.

В декабре 2025 года Совет ЕС принял постановление о полном запрете всем странам объединения закупать любые виды газа в России с 1 января 2028 года.