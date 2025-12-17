Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Экономика
Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти
17 декабря 2025 / 18:46
Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти
© AP Photo/ Burhan Ozbilici/ТАСС

Несмотря на все усилия ЕС, сообщество по-прежнему получает из России до 13% газа и 2% нефти. Об этом заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что ЕК призывает навсегда "покончить с российским импортом энергоресурсов".

"Импорт российского газа в ЕС, включая СПГ и трубопроводный газ, уменьшился с 45% до начала войны до 13% сегодня. Импорт нефти - с 26% до 2%", - указала она.

"Евросоюз приближается к новой эре - эре энергетической независимости от России. Эра евронезависимости должна быть неостановимой", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский союз с 5 декабря 2022 года запретил в рамках санкций импорт российской нефти в свои страны - члены, кроме Венгрии и Словакии, которые добились для себя исключений.

В декабре 2025 года Совет ЕС принял постановление о полном запрете всем странам объединения закупать любые виды газа в России с 1 января 2028 года. 

