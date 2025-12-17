Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Роскомнадзор подтвердил готовность к контактам с Roblox
17 декабря 2025 / 18:59
Роскомнадзор подтвердил готовность к контактам с Roblox
© Ink Drop/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Роскомнадзор подтвердил готовность взаимодействовать с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствие российским законам. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

"Руководство платформы на нынешнем этапе выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим законодательство РФ", - следует из сообщения на сайте ведомства.

Как отмечается, в настоящее время платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

Некоторое время назад администрация платформы Roblox обратилась в Роскомнадзор с готовностью к контактам для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе.

В начале месяца Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису в связи с распространением им материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

