В Финляндии исключили помощь Украине, если ЕС не экспроприирует активы РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отверг идею о выделении Украине помощи из средств нацбюджета, если на саммите Евросоюза 18-19 декабря не будет принято решение об экспроприации российских активов. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Financial Times (FT).

"Это невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос об альтернативных способах поддержать Киев, в частности, путем предоставления помощи из средств национального бюджета, если вопрос активов РФ не будет решен.

В минувшую пятницу Совет ЕС принял решение о бессрочном блокировании российских суверенных активов. Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран сообщества на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд активов РФ, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.