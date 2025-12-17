Президент назвал Северск значимым для России русским городом

Президент России Владимир Путин назвал освобожденный Северск важным для страны русским городом, передает ТАСС.

По его словам, "в сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая" эшелонированную, мощную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), "вы и ваши однополчане освободили Северск". "Значимый для нас русский город", - подчеркнул верховный главнокомандующий во время награждения медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска.

Он обратил внимание, что освобождение Северска и подобные этой блестящие военные операции - итог последовательной и сложной работы командования, руководства штаба Южного военного округа, командиров подразделений, военнослужащих отдельных бригад.

Однако, в первую очередь, это результат огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров. Благодаря им были освобождены стратегически важные населенные пункты, а также открыты возможности для дальнейшего наступления, продвижения наших войск на самых ответственных направлениях и рубежах, заключил Путин.