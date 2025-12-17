Фонд срочного испанского языка (FundéuRAE), созданный при поддержке агентства EFE и Королевской испанской академии, назвал словом уходящего года "пошлину". Об этом было объявлено во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине фонда.

Всего на звание "слова года" претендовали 12 кандидатур. В число претендентов вошли: "блэкаут", "бойкот", "выживальщик", "дрон", "макрооблава", "перевооружение", "поколение Z", "редкие земли" и "трампизм".

"Слово 2025 года FundéuRAE - пошлина", - объявили организаторы мероприятия. Именно это слово находилось в центре внимания весь год в связи с торговыми переговорами и мерами, осуществляемыми президентом США Дональдом Трампом.

В 2024 году победителем стало слово "дана". Так в Испании называют метеорологическое явление, сопровождающееся крайне сильными осадками. В конце октября прошлого года в королевстве из-за "даны", спровоцировавшей наводнения, погибли свыше 230 человек. До этого словами года становились "поляризация", "искусственный интеллект", "вакцина", "локдаун" и другие.