Белоусов отметил, что были найдены около 48% пропавших без вести солдат

Доля разысканных военнослужащих достигла 48%. На это обратил внимание министр обороны России Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии ведомства.

"В этом году сформирован Главный координационный центр. Был наведен порядок в учете пропавших без вести. Начали вести единую базу данных и организовали ее наполнение. К настоящему времени в базе учтены практически все пропавшие военнослужащие. В группировках развернуты расчеты и эвакуационные группы, подчиненные Главному центру. В поисках стали активно участвовать общественные и волонтерские организации. Это дало первые результаты. Количество разысканных военнослужащих выросло в три раза по сравнению с прошлым годом и достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго", - отметил он.

По словам главы оборонного ведомства, на 2026 год ставится задача увеличить число найденных военнослужащих до 60%.