Общество
Онищенко рассказал о сроках хранения салата оливье
17 декабря 2025 / 20:15
© Nitr/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Салат оливье нужно готовить в том количестве, которое будет легко съесть, так как хранится это блюдо в холодильнике всего 12 часов. На это обратил внимание академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Можно оливье потом в самый последний момент приправить, а самое главное - не надо его делать тазиками. Приготовили столько, сколько можно съесть", - указал он в ходе пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.
По словам специалиста, что оливье хранится всего 12 часов в холодильнике и 4 часа за его пределами.