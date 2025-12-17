Салат оливье нужно готовить в том количестве, которое будет легко съесть, так как хранится это блюдо в холодильнике всего 12 часов. На это обратил внимание академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Можно оливье потом в самый последний момент приправить, а самое главное - не надо его делать тазиками. Приготовили столько, сколько можно съесть", - указал он в ходе пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.

По словам специалиста, что оливье хранится всего 12 часов в холодильнике и 4 часа за его пределами.