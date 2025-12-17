Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 22:54
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
17 декабря 2025 / 12:01
17 декабря 2025 / 11:39
17 декабря 2025 / 11:34
Экономика
Всем жителям Маршалловых Островов будут выплачивать по $200 в квартал
17 декабря 2025 / 20:30
Всем жителям Маршалловых Островов будут выплачивать по $200 в квартал
© KKKvintage/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

Власти Маршалловых Островов первыми в мире инициировали программу поддержки населения, в рамках которой каждый житель республики будет получать порядка $200 в квартал. С таким заявлением выступил министр финансов островного государства Дэвид Пол.

"Наше правительство желает убедиться, что никто не останется без внимания. $200 на человека раз в квартал, или около $800 в год", - отметил он в интервью газете The Guardian. По словам министра, выплаты предоставляются в качестве "меры социальной поддержки" граждан, так как в стране фиксируется рост цен и отток населения. Деньги можно будет получать как банковским переводом или чеками, так и в криптовалюте. В конце ноября жители уже получили первые выплаты, свыше 60% граждан выбрали банковский перевод. Предпочтение криптовалютному эквиваленту отдали всего 12 человек.

Согласно информации издания, программа финансируется за счет целевого фонда, созданного совместно с США. Одна из его задач - выплата Маршалловым Островам компенсаций за десятилетия американских ядерных испытаний, проводившихся на территории страны. Фонд управляет активами на сумму свыше $1,3 млрд. До 2027 года США намерены вложить в него еще $500 млн.

Республика Маршалловы Острова - государство в западной части Тихого океана, "свободно ассоциированное" с США с 1986 года. По данным Всемирного банка за 2024 год, население страны составляет порядка 37,5 тыс. человек. 

