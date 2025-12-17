ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Общество
Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу с семьей
17 декабря 2025 / 20:45
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отмечает победу в судебном процессе с членами своей семьи. Об этом она рассказала в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.
"Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей. Спасибо всем за поддержку", - сказала Лурье, которая вышла в прямой эфир по телефону.
Ранее стало известно, что после оглашения решения суда Лурье отказалась от общения с журналистами. Она обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Защитник Лурье выразила благодарность СМИ за освещение процесса.