Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу с семьей

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отмечает победу в судебном процессе с членами своей семьи. Об этом она рассказала в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.

"Сейчас отмечаю эту победу вместе со своей семьей. Спасибо всем за поддержку", - сказала Лурье, которая вышла в прямой эфир по телефону.

Ранее стало известно, что после оглашения решения суда Лурье отказалась от общения с журналистами. Она обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Защитник Лурье выразила благодарность СМИ за освещение процесса.