Цена серебра обновила исторический максимум

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $67 за тройскую унцию.

По состоянию на 20:41 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 5,88% и торговалась на уровне $67,045 за тройскую унцию. К 20:51 мск цена на драгметалл замедлила рост до $66,95 за унцию (+5,73%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 370,9 (+0,89%), свидетельствуют данные торговой площадки.